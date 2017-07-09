Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вернулся в Ливерпуль спустя 13 лет и подписал соглашение с местным футбольным клубом "Эвертоном".

Об этом сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.

Футболист поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет через два года. Другие детали сделки не разглашаются.

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"Прекрасное чувство вернуться обратно в "Эвертон". Не могу дождаться встречи с новыми партнерами по команде, принять участие в тренировочном процессе, а после и выйти на поле. Поражен теми приобретениями, которые клуб сделал раньше. "Ириски" (неофициальное название игроков команды. - Ред.) двигаются вперед. Клуб должен выигрывать трофеи, и я постараюсь ему в этом помочь", - заявил Руни.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" купил Лукаку.