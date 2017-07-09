Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вернулся в Ливерпуль спустя 13 лет и подписал соглашение с местным футбольным клубом "Эвертоном".
Об этом сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.
Футболист поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет через два года. Другие детали сделки не разглашаются.
"Прекрасное чувство вернуться обратно в "Эвертон". Не могу дождаться встречи с новыми партнерами по команде, принять участие в тренировочном процессе, а после и выйти на поле. Поражен теми приобретениями, которые клуб сделал раньше. "Ириски" (неофициальное название игроков команды. - Ред.) двигаются вперед. Клуб должен выигрывать трофеи, и я постараюсь ему в этом помочь", - заявил Руни.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" купил Лукаку.