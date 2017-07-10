ФИФА назвала лучший гол Кубка Конфедераций-2017 по итогам голосования болельщиков на официальном сайте организации.
Лучшим признан гол мексиканского полузащитника Марко Фабиана в ворота сборной Германии в полуфинале турнира. Фабиан забил эффектный мяч дальним ударом на 89-й минуты игры (встреча в итоге завершилась победой немецкой сборной со счетом 4:1).
На звание лучшего гола Кубка Конфедераций-2017 претендовали всего шесть голов. Второе место в опросе заняло взятие ворот в исполнении еще одного игрока мексиканской сборной Рауля Хименеса в ворота Новой Зеландии, а третье место - гол португальца Рикардо Куарежмы в ворота Мексики.
Напомним, победителем Кубка Конфедераций - 2017 стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили.