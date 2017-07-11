Следующий бой Усика состоится в Киеве

Украинский чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) проведет свой первый поединок в рамках World Boxing Super Series (WBSS) в Киеве 9 сентября. Об этом сообщил в Instagram сам Усик со ссылкой на организатора турнира Калле Зауэрланда.

Украинец выйдет на ринг против немца Марко Хука (40-4-1, 27 КО). В своем последнем бою Хук проиграл пояс чемпиона мира по версии WBC латвийцу Марису Бриедису (22-0-0, 18 КО), который в 1/4 финала WBSS турнира сразится против кубинца Майка Переса (22-2-1, 14 КО).

Все поединки в этой весовой категории:

Александр Усик - Марко Хук

Мурат Гассиев - Кшиштоф Влодарчик

Майрис Бриедис - Майк Перес

Юньер Дортикос - Дмитрий Кудряшов

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Напомним, ранее украинский чемпион мира в первом тяжелом весе (до 91 кг) по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик сообщил, что проведет свой следующий поединок 26 августа на одном из украинских стадионов.