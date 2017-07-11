Сборную Украины провели на Всемирные игры

На столичном спорткомплексе "Олимпийский" прошла церемония проводов сборной Украины на Х Всемирные игры, которые с 20-го по 30 июля состоятся в польском Вроцлаве.

Как и Олимпийские игры, Всемирные игры проходят раз в четыре года. Их особенностью является то, что соревнования проводятся по неолимпийским видам спорта. Начиная с 2005 года, Украина непременно является одним из фаворитов этого спортивного форума, попадая в десятку самых успешных стран из более 100 государств.

В целом для участия во Всемирных играх украинские спортсмены завоевали 80 лицензий. Они будут соревноваться в 20 видах спорта. Это таиландский бокс, акробатика, спортивная аэробика, сквош, подводный спорт, сумо, пауэрлифтинг, боулинг, воднолыжный спорт, джиу-джитсу, спортивное ориентирование, танцевальный спорт, парашютный спорт, кикбоксинг, прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке, художественная гимнастика, академическая гребля, скалолазание и каратэ.

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Напомним, участие вида спорта в этих соревнованиях является обязательным условием дальнейшего рассмотрения этой дисциплины Международным олимпийским комитетом на включение в программу Олимпиад.

Каратэ и скалолазание уже прошли все этапы олимпийской аттестации и включены в программу следующих летних Олимпийских игр в Токио.

Больше всего украинских спортсменов будут принимать участие в соревнованиях по пауэрлифтингу (10 лицензий). Вторым по количеству украинских участников является сумо (9). В целом же практически в каждом виде программы украинцы будут претендовать на медали.