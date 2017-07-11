Киев потратит 25 млн грн на финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает пресс-службу Киевского городского совета.

В соответствии с договором, заключенным между УЕФА и киевской властью, город обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями, а также обеспечить надлежащий внешний вид города. Речь идет об украшении Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала с изображением футболистов. По предварительным расчетам, это будет стоить 25 млн гривен.

"По доходной части: мы ожидаем 150 тыс.иностранных туристов, каждый из которых в среднем потратит 100 евро в день. Ведь жить они будут в киевских гостиницах, будут питаться в киевских ресторанах. Поэтому умножьте количество туристов на их расходы и на 4 дня пребывания в столице. Получается значительная сумма, которая зайдет в экономику Киева ", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Напомним, ФК "Динамо" Киев начал продажу абонементов на сезон 2017/2018.