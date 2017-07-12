Наши гроссмейстеры Аникеев и Мотричко будут защищать права спортсменов на мировом уровне

Международные гроссмейстеры из Украины Юрий Аникеев и Виктория Мотричко избраны в состав комитета игроков Всемирной федерации шашек (FMJD).
Комитет будет представлять интересы игроков и защищать их права наряду с другими руководителями Всемирной федерации шашек.
Помимо двух украинцев в Комитет игроков избраны неоднократные чемпионы и призеры мировых чемпионатов Наталия Садовска (Польша), Алексей Чижов (Россия) и Жан-Мари Нджофанг (Камерун).
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Подобный комитет игроков избран впервые за всю истории существования Всемирной федерации шашек и позволит сделать в этом виде шашек шаг в демократизации спорта.
Напомним, Международный спортивный арбитраж в Лозанне решил освободить украинца Юрия Аникеева от уплаты судебного сбора в размере 36 тысяч швейцарских франков при рассмотрении его иска к Международной федерации шашек (IDF).