Коноплянка попал в десятку самых подешевевших футболистов мира

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вошел в ТОП-10 самых подешевевших футболистов мира. Об этом сообщает немецкий портал transfermarkt.de, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, передает РБК-Украина.
Издание составило рейтинг самых подешевевших футболистов за сезон 2016/2017, в который вошел и Коноплянка. По данным портала, за сезон украинский футболист подешевел на 15 млн евро.
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Топ-10 самых подешевевших футболистов:
- Томас Мюллер "Бавария" (с 75 млн евро до 50 млн евро)
- Хамес Родригес "Реал" (70 млн евро - 50 млн евро)
- Анхель Ди Мария ПСЖ (60 млн евро - 40 млн евро)
- Уэйн Руни "Манчестер Юнайтед" (35 млн евро - 15 млн евро)
- Андрес Иньеста "Барселона" (35 млн евро - 20 млн евро)
- Марио Гетце "Боруссия" Д (35 млн евро - 20 млн евро)
- Евгений Коноплянка "Шальке" (25 млн евро - 10 млн евро)
- Оскар "Шанхай СИПГ" (35 млн евро - 22 млн евро)
- Халк "Шанхай СИПГ" (32 млн евро - 20 млн евро)
- Санти Касорла "Арсенал" (24 млн евро - 12 млн евро)