В Киеве будут готовить пилотов авто- и мотогонок

Киевский велотрек, а также мототрек могут скоро превратиться в базу для школы пилотов "Формулы-1", а также крупнейших мотогонок.

Такое заявление сделал первый замглавы киевской мэрии Геннадий Плис, сообщает официальный сайт КГГА.

По словам Геннадия Плиса, восстановление велотрека, а также возрождение автоспорта в Украине должно принести свои плоды.

"Молодежь все чаще садится на велосипеды. Это радует, ведь велосипед – это хорошо. Но еще при этом лучше – быть за рулем мотоцикла. Скорость дарит нереальные эмоции. У нас прекрасные тренеры и очень много хороших пилотов. Их пример воодушевляет, и не только таких, как я. Они – пример для молодежи", – добавил Плис.

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Отметим, что на этих выходных в Киеве состоится MotoOpenFest.

Как отметили в мэрии города, на фестивале все желающие смогут испытать себя в мотоспорте. Некоторые заезды специально будут рассчитаны на аматорский уровень подготовки.

