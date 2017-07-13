Фанаты "Динамо" устроили скандал перед матчем с "Шахтером"

Ультрас киевского "Динамо" заявили об отказе предоставлять свои документы на входе на стадион "Черноморец" перед матчем за Суперкубок Украины.

"Мы официально заявляем, что отказываемся предоставлять свои персональные данные организаторам матча за Суперкубок Украины. Как известно, организаторы Суперкубка решили осуществлять продажу билетов по паспортам и проверять документы при входе на секторы. Нам удалось избежать проверки документов и составления "фанатских списков" при покупке билета, так как билеты в 6-й сектор (сектор фанатов "Динамо") реализовывались нашими людьми", - говорится в заявлении на странице ультрас "Динамо" в Facebook.

Фанаты также подчеркнули, что отказываются предъявлять свои документы при входе на стадион, потому что "подобный сбор персональных данных противоречит действующему законодательству Украины; никто не может гарантировать, что созданная база данных не попадет в руки преступников, уже были подобные прецеденты; такие нововведения создают серьезные неудобства для зрителей и негативно повлияют на посещаемость футбольных матчей".

Напомним, матч за Суперкубок Украины пройдет 15 июля.