Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни отметился первым голом после возвращения в команду.
Отличился форвард в товарищеском матче против кенийского клуба Гор Махия, забив мяч с 35 метров.
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Отметим, Руни является воспитанником "Эвертона". Он перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2004 году и за 13 лет успел стать лучшим бомбардиром клуба в истории (253 гола). На его счету пять титулов чемпиона Премьер-лиги, победа в Лиге чемпионов в 2008 году, а также завоевание Кубка Англии и Лиги Европы в 2017 году.
Напомним, назван лучший гол Кубка Конфедераций-2017 (видео).