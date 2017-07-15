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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Манчестер Сити" заплатил 54 млн евро за Уокера

"Манчестер Сити" заплатил 54 млн евро за Уокера

"Манчестер Сити" заплатил 54 млн евро за Уокера
Фото из открытых источников

Защитник сборной Англии заключил контракт на пять лет

15.07.17 37
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"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере защитника "Тоттенхэма" и сборной Англии Кайла Уокера.

Как сообщает сайт "Сити", игрок заключил с новым клубом контракт на пять лет.  Уокер будет играть под вторым номером.

Трансфер Уокера обошелся "Сити" в 54 млн евро.

Напомним, Коноплянка попал в десятку самых подешевевших футболистов мира.

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