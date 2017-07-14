Киевляне не будут мстить за "Шахтер"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич и президент клуба Игорь Суркис прокомментировали жеребьевку третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой киевлянам предстоит встретиться со швейцарским "Янг Бойз".

"Жеребьевка нормальная. Все мы помним, как в прошлом году "Янг Бойз" выбил из Лиги чемпионов донецкий "Шахтер". Но это уже старая история. Перед нами стоит задача попасть в групповой этап Лиги чемпионов, будем стараться ее выполнить с тем соперником, которого мы получили", - приводит слова Хацкевича официальный сайт "Динамо".

"В этом раунде квалификации все возможные соперники "Динамо", кроме "Ниццы", были примерно одинакового уровня. Если мы хотим выступать в Лиге чемпионов, должны ставить перед собой задачу пройти "Янг Бойз" и постепенно двигаться дальше. В прошлом сезоне "Янг Бойз" занял второе место в чемпионате Швейцарии, мы должны с уважением отнестись к этой команде и думать о том, как наилучшим образом подготовиться и пройти в следующий раунд. Наш соперник - команда очень хорошего уровня, но он нам по силам", - сказал Суркис.

"Мстить за "Шахтер"? Ничего подобного у нас быть не должно, никому мы мстить не собираемся. Мы играем за честь своего клуба, за болельщиков. Не должны смотреть в прошлое, кто, где и кого обыгрывал. Смотрим только вперед, будем решать поставленные задачи", - также отметил президент "Динамо".

Напомним, ФК "Динамо" Киев начал продажу абонементов на сезон 2017/2018.