"Милан" готовит новую "бомбу" на трансферном рынке

Итальянский "Милан" близок к приобретению футболиста мадридского "Реала" Альваро Мораты.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, сумма трансфера может составить 70 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год.

Газета также отмечает, что в миланский клуб Морату приглашает защитник Леонардо Бонуччи, который также недавно присоединился к россо-нери.

Отметим, Бонуччи и Мората играли вместе за "Ювентус" с 2014 по 2016 год.

Напомним, этим летом "Милан" купил Матео Мусаккио, Франка Кесси, Рикардо Родригеса, Андре Силву, Андреа Конти, Фабио Борини и Леонардо Бонуччи. На покупки итальянцы уже потратили 172 млн евро.