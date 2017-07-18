По подозрению в коррупции арестован вице-президент ФИФА

Ранее комитет по этике ФИФА вынес ему предупреждение за отказ сотрудничать со следствием по делу о выборе России и Катара организаторами чемпионатов 2018 и 2022 года

В Испании полиция арестовала президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и вице-президента ФИФА Анхеля Марию Вильяра.

Его подозревают в коррупции, подделке документов и растрате, сообщает DW.

Кроме того, в мадридском офисе RFEF прошли обыски и были задержаны еще несколько человек, среди которых сын Вильяра Горка.

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Отметим, Анхель Мария Вильяр возглавляет RFEF с 1988 года, а также является действующим вице-президентом ФИФА и УЕФА.

В ноябре 2015 года комитет по этике ФИФА вынес ему предупреждение и назначил штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ от сотрудничества со следствием по делу о выборе России и Катара в качестве стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

Напомним, президента ФИФА подозревают в связях с Алишером Усмановым.