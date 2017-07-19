Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Неймар не уйдет из "Барселоны" за 220 млн евро

Неймар не уйдет из "Барселоны" за 220 млн евро

Неймар не уйдет из "Барселоны" за 220 млн евро
Фото из открытых источников

Катарские владельцы французского клуба намерены платить бразильцу 500 тысяч евро в неделю

19.07.17 294
000

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что бразильский нападающий клуба Неймар не уйдет из команды.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ.  

Отметим, ранее появились слухи о том, что французский "Пари Сен-Жермен" воспользовался возможностью выкупа игрока, отступные которого составляют на данный момент 220 млн евро.

Дело в том, что Неймар подписал новое соглашение с "Барселоной" сроком до 2021 года, и размер отступных увеличивается после каждого сезона.

Впрочем, некоторые СМИ пишут, что "ПСЖ" не только готов выплатить за бразильца рекордную сумму, но и катарские владельцы французского клуба намерены платить Неймару 500 тысяч евро в неделю.

Если переход все же состоится, трансфер станет рекордным для футбольного мира. Пока самым дорогим игроком считается француз Поль Погба, за которого "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" 105 млн евро в 2016 году.

Напомним, "Манчестер Сити" заплатил 54 млн евро за Уокера.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
По подозрению в коррупции арестован вице-президент ФИФА"Милан" готовит новую "бомбу" на трансферном рынкеФИФА попросили перенести футбольный ЧМ-2022 из Катара

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1666
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2439
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1013
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2449
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3612
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6065
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 664
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1522
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3369
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2166
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 8274 / 9420
  2. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4882 / 5492
  3. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2966 / 3226
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 2819 / 3189
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 2217 / 2394
  6. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 2140 / 2313
  7. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 1491 / 2866
  8. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 1234 / 1403
  9. В Польше стали больше платить украинским заробитчанам 1219 / 1373
  10. В Украине появится Совет премьер-министров 1214 / 1342
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 17 / 9420
  2. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 12 / 1040
  3. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 8 / 3189
  4. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 7 / 43373
  5. Украинские летчики получили награду за лучший пилотаж на авиашоу в Британии 6 / 690
  6. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 6 / 1403
  7. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 6 / 2439
  8. В Украине появится Совет премьер-министров 5 / 1342
  9. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1194
  10. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 5 / 2313
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.