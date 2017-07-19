Неймар не уйдет из "Барселоны" за 220 млн евро

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что бразильский нападающий клуба Неймар не уйдет из команды.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ.

Отметим, ранее появились слухи о том, что французский "Пари Сен-Жермен" воспользовался возможностью выкупа игрока, отступные которого составляют на данный момент 220 млн евро.

Дело в том, что Неймар подписал новое соглашение с "Барселоной" сроком до 2021 года, и размер отступных увеличивается после каждого сезона.

Впрочем, некоторые СМИ пишут, что "ПСЖ" не только готов выплатить за бразильца рекордную сумму, но и катарские владельцы французского клуба намерены платить Неймару 500 тысяч евро в неделю.

Если переход все же состоится, трансфер станет рекордным для футбольного мира. Пока самым дорогим игроком считается француз Поль Погба, за которого "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" 105 млн евро в 2016 году.

Напомним, "Манчестер Сити" заплатил 54 млн евро за Уокера.