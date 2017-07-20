Китайский легкоатлет Чжан Пеймен в забеге на 100 метров обогнал на взлете учебно-боевой самолет FTC-2000 Mountain Eagle.
Об этом сообщает государственное телевидение КНР, которое транслировало забег в прямом эфире.
Сначала многоцелевой истребитель и бегун двигались примерно с одинаковой скоростью, но в итоге 30-летний спортсмен первым пересек финишную линию.
Отметим, Чжан Пеймен является победителем Азиатских игр, и призером чемпионата мира по легкой атлетике, кроме того ему принадлежит рекорд Китая в забеге на 100 метров, которые он преодолел за 10 секунд.
Напомним, мировой рекорд на стометровке принадлежит ямайскому спортсмену Усэйну Болту - 9,58 секунды.