Сборная Украины выиграла уже 15 наград на Дефлимпиаде-2017

В третий день XXIII летних Дефлимпийских игр в турецком городе Самсун копилка сборной Украины пополнилась еще четырьмя наградами.
Вслед за серебряными призерами Дефлимпиады-2017 по спортивному ориентированию - харьковчанкой Анной Федосеевой и киевлянином Нвером Суреняном - на пьедестал в пятницу поднялись Сергей Фомин из Кропивницкого, который выиграл "серебро" в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, и донецкая дзюдоистка Марина Погорелова - с "бронзой" в весовой категории до 70 кг.
Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
В активе украинцев уже 15 медалей - 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.
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Дефлимпийские игры продлятся до 30 июля.