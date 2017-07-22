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Главная » Стиль жизни » Спорт » Синхронное плавание переименовали в артистическое
Синхронное плавание переименовали в артистическое
Фото из открытых источников

Синхронное плавание переименовали в артистическое

В Международной федерации плавания решили, что новое название будет ближе к прессе и людям

22.07.17 47
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Конгресс Международной федерации плавания (FINA) принял решение переименовать синхронное плавание в артистическое. Голосования прошло в Будапеште, где проходит  чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом сообщает Хsport.

По словам исполнительного директора FINA Корнела Маркулеску, новое название будет ближе и понятнее людям.

"Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям", - отметил он.

Напомним, на Олимпийских играх синхронное плавание впервые появилось в 1984 году. До 1992 года программа соревнований в этом виде состояла из одиночного (соло) и парного разряда, позже медали стали разыгрываться также в дуэтах и группах.

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