Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Сумоистка из Фастова завоевала серебро Всемирных Игр

Сумоистка из Фастова завоевала серебро Всемирных Игр

Сумоистка из Фастова завоевала серебро Всемирных Игр
Иванна Березовская / Фото: Спортивный комитет Украины

Иванна Березовская заняла второе место в соревнованиях по сумо в абсолютной категории

23.07.17 84
000

Украинская суматори Иванна Березовская завоевала серебряную медаль на Всемирных Играх, которые с 20-го по 30 июля проходят в польском Вроцлаве. Об этом сообщает УНИАН.

Украинка заняла второе место в соревнованиях по сумо в абсолютной категории (между собой встречаются спортсмены разных весовых групп).

В борьбе за выход в полуфинал спортсменка из Фастова поочередно победила соперниц из Японии, Польши, Таиланда, Венесуэлы. В 1/2 финала наша соотечественница одолела бразильскую спортсменку Сару Гомеш.

В финальной схватке Березовская уступила россиянке Анне Поляковой, которая завоевала золото. У украинки серебряная медаль. Бронза – у представительницы России Ольги Давыдко, которая раньше выступала под украинским флагом.

Среди мужчин в абсолютном весе украинцы не дошли до пьедестала. Ближе всех к цели был Александр Вересюк, уступивший в одном из полуфиналов.

Золото выиграл россиянин Василий Маргиев, серебро у Батыра Алтыева (Россия), бронза - у японца Мива Хаято.

После трех соревновательных дней на Всемирных Играх во Вроцлаве у сборной Украины 8 медалей (1 золотая, 2 серебряных и 5 бронзовых). В общем медальном зачете наша команда занимает 14-е место.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Донбассе – не замороженный конфликт, а горячая война, – ВолкерСинхронное плавание переименовали в артистическоеХарлан в третий раз завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 13031
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 878
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 11308
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2804
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8089
  6. Вечность в твоём гардеробе. 8 шедевров моды 4998
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 2781
  8. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 1913
  9. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1168
  10. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 3800
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 5741 / 13031
  2. Вечность в твоём гардеробе. 8 шедевров моды 4395 / 4998
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов 3407 / 3781
  4. Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе 2143 / 2434
  5. Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР 1247 / 1462
  6. Задержанный в Донбассе российский военнослужащий Агеев встретился с матерью 1075 / 1270
  7. Лучшие из худших. Насколько Украина привлекательна для иностранцев 822 / 920
  8. Представлена 40-летняя концепция развития столичной ВДНХ 814 / 937
  9. Лолита "кохає і дуже скучила за Україною" 790 / 879
  10. СМИ: Раненые вчера семеро военных пострадали в результате пьяной ссоры 762 / 2080
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 111 / 13031
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов 18 / 3781
  3. Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе 7 / 2434
  4. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 6 / 1913
  5. Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР 6 / 1462
  6. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 4 / 3268
  7. Венгерский премьер обвинил лидеров в ЕС в желании "мусульманизировать" Европу 4 / 291
  8. Вечность в твоём гардеробе. 8 шедевров моды 4 / 4998
  9. Надежда Васильева 4 / 2552
  10. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3 / 2781
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.