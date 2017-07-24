Свитолина вернулась в ТОП-5 рейтинга WTA

Харьковчанка Элина Свитолина снова заняла 5-ю позицию в обновленном в понедельник рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом пишет Теннисный портал Украины.
Первая "ракетка" Украины поднялась с 6-го на 5-е место. При этом Леся Цуренко опустилась на 31-ю строчку (-2), а Екатерина Бондаренко поднялась на 110-ю (+3).
Новый личный рекорд установила киевлянка Ольга Янчук - 216-е место, что, скорее всего, позволит ей дебютировать в квалификации турнира Большого Шлема - на Открытом чемпионате США.
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Рейтинг WTA продолжает возглавлять чешка Каролина Плишкова, вторая позиция у румынки Симоны Халеп, третья строчка у немки Анжелики Кербер.