Полтавская каратистка выиграла золото на Дефлимпиаде

Копилка сборной Украины на XXIII летних Дефлимпийских играх в турецком городе Самсун пополнилась 8-й золотой наградой. Об этом сообщает Укринформ.
Чемпионкой Дефлимпиады-2017 стала каратистка Вита Гаврилова.
Спортсменка из Полтавы заняла первое место в разделе "кумите", выиграв финальное противостояние за "золото" в весовой категории до 55 кг у россиянки Наибы Алиевой (1:0).
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В активе украинской сборной уже 37 медалей – 8 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых.
Напомним, Дефлимпийские игры-2017 продлятся до 30 июля.