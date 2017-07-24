Самым дорогим защитником в истории стал Менди

Футболист Бенджамен Менди официально перешел из "Монако" в "Манчестер Сити", побив рекорд среди самых дорогих защитников в истории.
По информации The Guardian, на которую ссылаются мировые СМИ, покупка игрока обошлась английскому клубу в 57,5 миллиона евро, что является рекордом для футболистов этого амплуа.
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Интересно, что второе и третье места среди самых дорогих защитников занимают два других футболиста "Манчестер Сити" - Джон Стоунз (55,6 млн евро) и "Кайл Уокер" (51 млн евро).