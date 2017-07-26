Каратистка из Донбасса принесла сборной Украине 15-е "золото" на Дефлимпиаде

В активе нашей команды уже 62 медали

В самом начале восьмого дня XXIII летних Дефлимпийских игр в турецком городе Самсун копилка сборной Украины пополнилась золотой и серебряной наградами. Об этом пишет Укринформ.

Их обладателями стали каратистки Карина Янчук из Северодонецка и Инна Мажара из Полтавщины.

Украинки дошли до финала в разделе Kumite Open, в котором победу одержала Янчук, завоевав свое второе "золото" на Дефлимпиаде-2017.

На данный момент, сборная Украины уже обладает 15 золотыми, 21 серебряными и 26 бронзовыми медалями.

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Дефлимпийские игры-2017 продлятся до 30 июля.