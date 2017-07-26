Определены дата и место боя Усик – Хук

Украинский боксер Александр Усик (12-0, 10 KOs), владеющий титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBO, проведет бой с немцем Марко Хуком (40-4-1, 27 KOs) 9 сентября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте турнира World Boxing Super Series, передает РБК-Украина.

Боксеры встретятся в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle.

Ранее в Монако были определены другие пары 1/4 финала турнира этой весовой категории, в которых встретятся Майрис Бриедис (Латвия, чемпион WBC) с Майком Пересом (Куба), Мурат Гассиев (РФ, чемпион IBF) с Кшиштофом Володарчиком (Польша) и Юньер Дортикос (Куба, чемпион WBA regular) с Дмитрием Кудряшовым (РФ).

Усик в случае победы над Хуком встретится с победителем пары Бриедис – Перес.

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Ожидается, что четвертьфиналы турниров буду проведены в сентябре-октябре 2017, полуфиналы – в январе-феврале 2018, а финальные бои – в мае 2018.

Напомним, сначала планировалось, что бой Усик – Хук пройдет в Киеве. Однако планам не суждено было сбыться, поскольку 9 сентября на "Олимпийском" футбольный клуб "Динамо" будет играть матч УПЛ.