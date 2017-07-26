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Главная » Стиль жизни » Спорт » Обидчик Кличко уходит из бокса

Обидчик Кличко уходит из бокса

Обидчик Кличко уходит из бокса
Фото из открытых источников

"Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец", - написал Фьюри

26.07.17 611
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Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри написал в своем Instagram о завершении своей профессиональной карьеры. 

"Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец", - написал британец. 

Отметим, в 2015 году Тайсон Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко, отобрав у него титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина.

Напомним, Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию Тайсона до завершения допингового расследования. Фьюри выиграл все 25 боев на профессиональном ринге (18 – нокаутом).

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