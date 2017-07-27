Олимпиада 2024 года пройдет в Париже

Лос-Анджелес не будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Parisien Sports.
Таким образом, Париж остался единственным кандидатом на проведение ОИ-2024.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Олимпиаде-2020 будет на 15 дисциплин больше
В то же время Лос-Анджелес намерен принять летнюю Олимпиаду 2028 года.
Окончательное решение по этим вопросам будет принято на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме 13 сентября.
Напомним, НХЛ окончательно лишила игроков Лиги возможности участия в Олимпиаде-2018.