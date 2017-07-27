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Главная » Стиль жизни » Спорт » Олимпиада 2024 года пройдет в Париже

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже
Фото из открытых источников

Лос-Анджелес намерен принять летнюю Олимпиаду-2028

27.07.17 23
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Лос-Анджелес не будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Parisien Sports.

Таким образом, Париж остался единственным кандидатом на проведение ОИ-2024. 

В то же время Лос-Анджелес намерен принять летнюю Олимпиаду 2028 года.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме 13 сентября.

Напомним, НХЛ окончательно лишила игроков Лиги возможности участия в Олимпиаде-2018

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