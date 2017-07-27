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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Динамо" Киев не сыграет с "Севильей", "Наполи" ЦСКА и "Ливерпулем"

"Динамо" Киев не сыграет с "Севильей", "Наполи" ЦСКА и "Ливерпулем"

"Динамо" Киев не сыграет с "Севильей", "Наполи" ЦСКА и "Ливерпулем"
Иллюстративное фото

Может, вообще ни с кем не сыграть, если не пройдет "Янг Бойз"

27.07.17 62
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Если киевское "Динамо" пройдет швейцарский клуб "Янг Бойз" (в Киеве наши вчера победили 3:1), то в решающем раунде отбора в групповой турнир Лиги чемпионов украинская команда будет среди сеяных.

Об этом сообщает "Укринформ".

Таким образом, киевляне гарантированно не сыграют с такими сильными клубами, как "Севилья", "Наполи", "Ливерпуль" и "Аякс" (если голландцы пройдут "Ниццу", первый матч 1:1). 

Потенциальными соперниками "Динамо" являются португальский "Спортинг", немецкий "Хоффенхайм", французская "Ницца" (если обыграет Аякс) и победители пар "Стяуа" (Румыния) - "Виктория" (Чехия) (первый матч 2:2) , "Брюгге" (Бельгия) - "Истанбул" (Турция) (первый матч 3:3) и АЕК (Греция) - ЦСКА (Россия) (первый матч 2:0 в пользу ЦСКА).

Правда, с ЦСКА киевляне не сыграют точно, потому что УЕФА по-прежнему разводит во время жеребьевки украинские и российские клубы.

Напомним, ответные матчи 3-го квалификационного раунда ЛЧ пройдут 1-2 августа. Жеребьевка решающего раунда плей-офф состоится 4 августа. Матчи этой стадии - 15-16 и 22-23 августа.

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