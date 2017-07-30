"Динамо" отказалось от Мораеса

Нападающий покинет киевский клуб уже в летнее межсезонье

Киевское "Динамо" не заинтересовано в сохранении в своем составе форварда Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает Footboom.

Нападающий покинет киевский клуб уже в летнее межсезонье. Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассчитывает на трех форвардов в этом сезоне - Дьюмерси Мбокани, Артема Кравца и Артема Беседина.

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Тем не менее, на пресс-конференции после матча с Карпатами (5:0) наставник не подтвердил информацию о трансфере Мораеса.

В начале июня Мораес, который выступал за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на правах аренды, заявил о том, что вернется в киевскую команду.

Напомним, "Динамо" Киев не сыграет с "Севильей", "Наполи" ЦСКА и "Ливерпулем".