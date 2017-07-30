Украинские спортсмены завоевали еще два "золота" на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Копилка украинской сборной на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку пополнилась двумя золотыми медалями. Об этом сообщает Укринформ.
Награды завоевали львовянин Павел Коростылев и мужская сборная Украины. Коростылев с результатом в 581 очко стал победителем в индивидуальном зачете по стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с 25 метров, опередив в финале Кристиана Райтца из Германии (574) и россиянина Алексея Климова (573).
В командных соревнованиях этого упражнения украинцы Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банькин с результатом в 1719 очков оставили позади сборные Франции (1676) и России (1675).
В активе сборной Украины уже 9 медалей - 4 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая.
Чемпионат Европы завершиться 3 августа.