Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Киевскому "Динамо" могут засчитать поражение

Киевскому "Динамо" могут засчитать поражение

Киевскому "Динамо" могут засчитать поражение
Андрей Павелко / Фото из открытых источников

Команда отказывается ехать в Мариуполь

31.07.17 159
000

Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса.

"Суркис не просто говорит, но еще и активно действует, пишет во все органы письма. Матч должен проходить в Мариуполе. Уверен, что не бывает таких совпадений, чтобы именно под один матч приходили какие-то угрозы. Это все манипуляция мнением.

Нам нужны документы, в которых будет четко сказано, не двусмысленно, не "это могло бы быть расценено". Должны сказать: "Мы запрещаем проводить матчи на такой-то период во всей стране или в таком-то городе". И тогда мы будем выполнять эти рекомендации", - заявил Павелко.

"Насколько я понимаю, КДК и Премьер-лига будут принимать целый ряд решений по этому вопросу. На сегодняшний день, без причины, без запрета соответствующих органов – это прямое поражение 0:3. Я думаю, это понимают все, в том числе и болельщики. Это уже какой демарш даже не против футбола, а против целостности Украины. Правила должны быть для всех едины, и они не могут быть исключением для кого-либо. Так что, есть регламент, и он будет выполняться, если это будет необходимо.

Мариуполь – это Украина. Здесь прекрасная футбольная обстановка, тут должны проводиться все матчи без исключения. Мы не должны делить на привилегированные клубы и не привилегированные. Через время мы обязательно увидим в работе все наших службы. В будущем нас ждут международные матчи в Мариуполе", - отметил глава ФФУ.

Напомним, правоохранители рекомендуют не проводить в Мариуполе футбольный матч

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Динамо" отказалось от МораесаБразильская сборная учит русский язык"Динамо" Киев не сыграет с "Севильей", "Наполи" ЦСКА и "Ливерпулем"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 2963
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 2928
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 879
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 19593
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4174
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24001
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 23449
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 20420 / 23449
  2. Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск 4079 / 5397
  3. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 2911 / 3358
  4. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 2542 / 6159
  5. К 2030 году понадобятся уже две Земли 2201 / 2523
  6. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 2113 / 19593
  7. Враги мужчин. 5 вещей, убивающих эрекцию 2024 / 2399
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 153 / 23449
  2. Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его 14 / 3358
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 13 / 24001
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 11 / 21071
  5. К 2030 году понадобятся уже две Земли 10 / 2523
  6. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 9 / 19593
  7. В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт 6 / 1037
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.