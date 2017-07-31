Киевскому "Динамо" могут засчитать поражение

Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал заявление президента Динамо Игоря Суркиса.

"Суркис не просто говорит, но еще и активно действует, пишет во все органы письма. Матч должен проходить в Мариуполе. Уверен, что не бывает таких совпадений, чтобы именно под один матч приходили какие-то угрозы. Это все манипуляция мнением.

Нам нужны документы, в которых будет четко сказано, не двусмысленно, не "это могло бы быть расценено". Должны сказать: "Мы запрещаем проводить матчи на такой-то период во всей стране или в таком-то городе". И тогда мы будем выполнять эти рекомендации", - заявил Павелко.

"Насколько я понимаю, КДК и Премьер-лига будут принимать целый ряд решений по этому вопросу. На сегодняшний день, без причины, без запрета соответствующих органов – это прямое поражение 0:3. Я думаю, это понимают все, в том числе и болельщики. Это уже какой демарш даже не против футбола, а против целостности Украины. Правила должны быть для всех едины, и они не могут быть исключением для кого-либо. Так что, есть регламент, и он будет выполняться, если это будет необходимо.

Мариуполь – это Украина. Здесь прекрасная футбольная обстановка, тут должны проводиться все матчи без исключения. Мы не должны делить на привилегированные клубы и не привилегированные. Через время мы обязательно увидим в работе все наших службы. В будущем нас ждут международные матчи в Мариуполе", - отметил глава ФФУ.

Напомним, правоохранители рекомендуют не проводить в Мариуполе футбольный матч