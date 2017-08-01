Лос-Анджелес получит от МОК $1,8 млрд

Международный олимпийский комитет (МОК) выделит $1,8 млрд оргкомитету летних Олимпийских игр 2028 года - на их проведение официально претендует Лос-Анджелес.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
"МОК внесет взносы в оргкомитет, их общая оценочная стоимость составляет 1,8 млрд долларов", - говорится в сообщении комитета.
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Отметим, Лос-Анджелес в понедельник официально выдвинул заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года и оставшись единственным кандидатом, скорее всего, их и получит.