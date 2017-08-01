Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » В Англии будут наказывать футболистов за симуляции

В Англии будут наказывать футболистов за симуляции

В Англии будут наказывать футболистов за симуляции
Фото: fifa.com

Будут рассматриваться только те эпизоды, которые напрямую повлияли на ход матча

01.08.17 42
200

В Англии за симуляцию футболистов будут наказывать двухматчевой дисквалификацией. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA), передает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Впервые новое правило будет применено в матче "Сандерленд" - "Дерби Каунти", во втором по силе дивизионе чемпионата.

Также правило будет действовать и в матчах английской Премьер-лиги.

Рассматриваться будут только те эпизоды, которые напрямую повлияли на ход матча. Наказание последует в том случае, если в результате симуляции будет назначен пенальти или игроку будет показана красная карточка.

В случае, если футболисты ранее в сезоне уже были наказаны по тем или иным причинам, срок дисквалификации может быть увеличен еще на один матч.

Если в результате симуляции игрок противоположной команды был несправедливо удален, его красная карточка будет аннулирована. Желтые карточки будут оставаться в силе.

На проведение подобного эксперимента FA получила разрешение от ФИФА.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Киевскому "Динамо" могут засчитать поражениеУкраина завоевала 99 медалей на Дефлимпийских играхУкраинские спортсмены завоевали еще два "золота" на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3124
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3139
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 907
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 20619
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 4679
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 24802
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 28955
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 9639 / 28955
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 6981 / 7875
  3. В Украине начали штрафовать водителей нерастаможенных авто 1267 / 1638
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 1249 / 20619
  5. Эдита Пьеха празднует свое 80-летие 1211 / 1364
  6. В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины 1207 / 1461
  7. В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт 1132 / 1212
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 74 / 28955
  2. Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам 11 / 7875
  3. В Германии сняли запрет на доступ Газпрома к газопроводу в обход Украины 8 / 1461
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 7 / 20619
  5. В Соломенской РГА можно оформить биометрический паспорт 7 / 1212
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 6 / 24802
  7. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 6 / 5463
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.