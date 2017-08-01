В Англии будут наказывать футболистов за симуляции

Будут рассматриваться только те эпизоды, которые напрямую повлияли на ход матча

В Англии за симуляцию футболистов будут наказывать двухматчевой дисквалификацией. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA), передает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Впервые новое правило будет применено в матче "Сандерленд" - "Дерби Каунти", во втором по силе дивизионе чемпионата.

Также правило будет действовать и в матчах английской Премьер-лиги.

Рассматриваться будут только те эпизоды, которые напрямую повлияли на ход матча. Наказание последует в том случае, если в результате симуляции будет назначен пенальти или игроку будет показана красная карточка.

В случае, если футболисты ранее в сезоне уже были наказаны по тем или иным причинам, срок дисквалификации может быть увеличен еще на один матч.

Если в результате симуляции игрок противоположной команды был несправедливо удален, его красная карточка будет аннулирована. Желтые карточки будут оставаться в силе.

На проведение подобного эксперимента FA получила разрешение от ФИФА.