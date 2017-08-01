Украинка проведет полуфинальный матч женского Евро

Судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль рассудит сборные Дании и Австрии

Комитет арбитров УЕФА доверил украинке Екатерине Монзуль провести матч, который определит одного из участников финального поединка женского чемпионата Европы-2017 по футболу. Об этом сообщает Комитет арбитров Федерации футбола Украины.

Судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль рассудит противостояние между сборными Дании и Австрии. Ассистентки на линии - украинка Марина Стрелецкая и румынка Петруца Клаудия Иугулеску. Четвертый арбитр - Каталин Кулшар. Другая украинка - Александра Ардашева - будет резервным ассистентом арбитра. Матч пройдет под наблюдением наблюдателя арбитража из Чехии Дагмар Дамковой.

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Поединок состоится в четверг, 3 августа, на стадионе "Рат Ферлег" в городе Брэда (Нидерланды) и начнется в 18.00 по местному времени.