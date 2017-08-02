Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖ, - СМИ

Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖ, - СМИ

Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖ, - СМИ
Фото из открытых источников

Эпопея с переходом бразильца продолжается

02.08.17 87
000

Бразильский нападающий Неймар сообщил своим одноклубникам по "Барселоне" о том, что переходит во французский клуб "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на портал sport.es.

По информации источника, бразилец заявил о своем уходе игрокам сегодня перед утренней тренировкой. Футболисты "Барселоны" попытались уговорить звездного игрока изменить решение, но тот остался непреклонен.

Сам Неймар в тренировке участия не принял. Как сообщается в твиттере "Барселоны", бразилец пропустил занятие с разрешения главного тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" может купить бразильца за 222 млн евро, что является суммой отступных. Контракт же Неймара с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Шахтер" подготовил для болельщиков билет с открытой датойУкраинка проведет полуфинальный матч женского ЕвроВо время чемпионата мира по футболу в России будут работать вытрезвители

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3307
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3381
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 932
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 21904
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5272
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25434
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 31322
  1. Украинца, который вслепую посадил самолет в Стамбуле, зовут летать в Москву 5580 / 6151
  2. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 4665 / 5123
  3. Распад Bitcoin произойдет сегодня в 14:50 4093 / 4559
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 3537 / 31322
  5. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 3531 / 3715
  6. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 3283 / 3700
  7. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 3265 / 3832
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 42 / 3715
  2. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 36 / 3832
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 27 / 31322
  4. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 21 / 3700
  5. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 20 / 21904
  6. Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов 9 / 2577
  7. Центризбирком оценил стоимость проведения парламентских выборов в 1,8 млрд грн 8 / 312
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.