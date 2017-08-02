Неймар сообщил партнерам об уходе в ПСЖ, - СМИ

Бразильский нападающий Неймар сообщил своим одноклубникам по "Барселоне" о том, что переходит во французский клуб "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на портал sport.es.

По информации источника, бразилец заявил о своем уходе игрокам сегодня перед утренней тренировкой. Футболисты "Барселоны" попытались уговорить звездного игрока изменить решение, но тот остался непреклонен.

Сам Неймар в тренировке участия не принял. Как сообщается в твиттере "Барселоны", бразилец пропустил занятие с разрешения главного тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" может купить бразильца за 222 млн евро, что является суммой отступных. Контракт же Неймара с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.