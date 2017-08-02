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Главная » Стиль жизни » Спорт » Луческу возглавил сборную Турции

Луческу возглавил сборную Турции

Луческу возглавил сборную Турции
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Румынский специалист согласовал контракт по системе "2+1"

02.08.17 14
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Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что румынский специалист согласовал контракт по системе "2+1", который будет подписан 4 августа.

Напомним, предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим, который покинул пост 26 июля из-за массовой драки.

В прошлом сезоне Мирча Луческу руководил питерским "Зенитом".  До этого он 12 лет тренировал донецкий Шахтер, с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.

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