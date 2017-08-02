Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что румынский специалист согласовал контракт по системе "2+1", который будет подписан 4 августа.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит"
Напомним, предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим, который покинул пост 26 июля из-за массовой драки.
В прошлом сезоне Мирча Луческу руководил питерским "Зенитом". До этого он 12 лет тренировал донецкий Шахтер, с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.