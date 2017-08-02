"Янг Бойз" выбили "Динамо" из Лиги Чемпионов

Роковым для киевлян стал гол Лотомбы на 90-й минуте

Киевское "Динамо" уступило в швейцарском Берне в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов местному "Янг Бойз" со счетом 0:2. По сумме двух встреч в следующий раунд проходит швейцарский клуб.

В первом матче неделю назад "Динамо" добыло победу - 3:1. Однако неделю спустя подопечные Александра Хацкевича уступили швейцарцам.

Уже на 13-й минуте швейцарская команда забила мяч. После фол Морозюка, швейцарцы получили право на пенальти. Оаро легко переиграл Коваля и забил гол в ворота киевлян. После этого инициатива полностью принадлежала хозяевам, которые имели огромное количество голевых моментов.

Решающим стал гол Лотомбы на 90-й минуте после подачи углового забил гол в ворота Динамо.