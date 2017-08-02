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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Янг Бойз" выбили "Динамо" из Лиги Чемпионов
"Янг Бойз" выбили "Динамо" из Лиги Чемпионов
Фото из открытых источников

"Янг Бойз" выбили "Динамо" из Лиги Чемпионов

Роковым для киевлян стал гол Лотомбы на 90-й минуте

02.08.17 44
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Киевское "Динамо" уступило в швейцарском Берне в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов местному "Янг Бойз" со счетом 0:2. По сумме двух встреч в следующий раунд проходит швейцарский клуб.

В первом матче неделю назад "Динамо" добыло победу - 3:1. Однако неделю спустя подопечные Александра Хацкевича уступили швейцарцам. 

Уже на 13-й минуте швейцарская команда забила мяч. После фол Морозюка, швейцарцы получили право  на пенальти. Оаро легко переиграл Коваля и  забил гол в ворота киевлян.   После этого инициатива полностью принадлежала хозяевам, которые имели огромное количество голевых моментов.

Решающим стал гол Лотомбы на 90-й минуте после подачи углового забил гол в ворота Динамо.

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