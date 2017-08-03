Боя-реванша с Джошуа не будет

Многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко завершает карьеру. Об этом сообщило немецкое издание Sport Bild, передает УНИАН.

Таким образом 41-летний украинский спортсмен не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля техническим нокаутом.

Напомним, Владимир Кличко, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.

Владимир расположился на шестой позиции в мировом табеле о рангах, опередив в том числе Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано.

Владимр Кличко – экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009–2015).

Также украинский спортсмен является чемпионом XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996).