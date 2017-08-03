Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Владимир Кличко завершает боксерскую карьеру

Видео Владимир Кличко завершает боксерскую карьеру

<span class="label red">Видео</span> Владимир Кличко завершает боксерскую карьеру
Владимир Кличко / Фото: tbhnation.com

Боя-реванша с Джошуа не будет

03.08.17 256
000

Многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко завершает карьеру. Об этом сообщило немецкое издание Sport Bild, передает УНИАН.

Таким образом 41-летний украинский спортсмен не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля техническим нокаутом.

Напомним, Владимир Кличко, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.

Владимир расположился на шестой позиции в мировом табеле о рангах, опередив в том числе Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано.

Владимр Кличко – экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009–2015).

Также украинский спортсмен является чемпионом XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украинка проведет полуфинальный матч женского ЕвроВ Англии будут наказывать футболистов за симуляцииУкраина завоевала 99 медалей на Дефлимпийских играх

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3410
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3497
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 945
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 22643
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 5629
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 25767
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 32501
  1. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 5207 / 5708
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 4543 / 6179
  3. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 3585 / 4098
  4. Медведев: Новыми санкциями США объявили России "полноценную торговую войну" 2499 / 2806
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 2225 / 4891
  6. Появилось аниме про боевые действия в Донбассе 2091 / 2338
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1942 / 32501
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 58 / 6179
  2. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 34 / 4891
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 13 / 32501
  4. МИД РФ: Сохранение транзита газа через Украину возможно при двух условиях 10 / 4098
  5. В "Борисполе" задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке 8 / 1267
  6. Отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг показали со спутника 6 / 5708
  7. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 6 / 1380
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.