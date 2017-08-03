В США считают, что на строительстве российских стадионов принудительно работали строители из КНДР

ФИФА должна отменить проведение ЧМ в России, если эта информация подтвердится

Восемь сенаторов США в письме к главе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино призвали провести новое расследование в связи с утверждениями, что на строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу-2018 использовался принудительный труд северокорейских рабочих.

Об это сообщают российские СМИ.

ФИФА должна отменить проведение ЧМ в России, если эта информация подтвердится, считают сенаторы во главе с Бобом Менендесом - самым высокопоставленным демократом в комитете верхней палаты Конгресса по международным отношениям.

Они требуют, чтобы ФИФА рассмотрела запрет для всех подрядчиков, компаний и государственных органов, если выяснится их участие в использовании принудительного труда в связи с мероприятиями ФИФА.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.