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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков на Суперкубке

"Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков на Суперкубке

"Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков на Суперкубке
Фото из открытых источников

Киевский клуб проведет матч без зрителей и заплатит 115 тыс. грн

03.08.17 14
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Следующий матч на своем поле в чемпионате Украины киевское "Динамо" должно провести без зрителей. Кроме того, столичный клуб должен заплатить 115 тыс. грн штрафа. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, передает УНИАН.

Причиной штрафных санкций стали нарушения порядка динамовскими болельщиками во время поединка за Суперкубок против донецкого "Шахтера" 15 июля. 

Ситуацию прокомментировал руководитель КДК Андрей Шумилов, которого цитирует 

"Поведение ультрас "Динамо" мы квалифицировали, как очень серьезное нарушение. Наибольшая вина лежит на "Динамо", клуб недоработал с болельщиками. Фанаты "Динамо" также разместили на трибунах запрещенную символику – кельтский крест. Это транслировалось на всю Украину. Инспекторы по безопасности и стюарды ничего не сделали. По нашему мнению, это тоже вина клуба", – прокомментировал ситуацию Шумилов руководитель КДК Андрей Шумилов в эфире телеканала "Футбол 1".

Также за поведение фанатов на 75 тыс. грн оштрафован донецкий "Шахтер".

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