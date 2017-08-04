Новую систему пенальти испытают в матче за Суперкубок Англии

Система АВВА призвана уменьшить психологическое давление на команду, которая бьет второй

В матче за Суперкубок Англии между лондонскими футбольными клубами "Челси" и "Арсеналом" будет использоваться новая система пробития послематчевых пенальти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Если команды сыграют вничью по истечении 90 минут, они будут выявлять победителя в серии послематчевых пенальти по новым правилам.

Согласно новой системе, получившей название ABBA, первая команда пробивает одно пенальти, затем вторая команда наносит два удара подряд, и далее обе команды наносят по два удара.

До этого команды пробивали послематчевые пенальти по очереди – сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А и опять команда В.

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Предполагается, что по системе ABBA команда, которая изначально пробивает второй, будет испытывать меньше психологического давления. По данным исследований, в 60% случаев в послематчевой серии пенальти победу одерживала та команда, которая била пенальти первой.

Суперкубок Англии пройдет шестого августа на Уэмбли.