Ярмоленко может перейти в "Фенербахче"

После поражения от "Янг Бойз" в Лиге чемпионов руководство киевского "Динамо" может разорвать отношения с некоторыми из своих звездных игроков, среди них может оказаться и Андрей Ярмоленко.
Об этом передают европейские СМИ со ссылкой на турецкий спортивный таблоид Fotospor.
Издание отмечает, что на следующей неделе в Киев прибудут представители "Фенербахче", чтобы предложить вариант с арендой игрока.
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О полноценном трансфере атакующего полузащитника сборной Украины речь не идет. "Канарейки" планируют взять футболиста в аренду с последующим правом обязательного выкупа. При этом сумма сделки не называется.
Напомним, "Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков на Суперкубке.