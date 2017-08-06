Ярмоленко может перейти в "Фенербахче"

На следующей неделе в Киев прибудут представители турецкого клуба

После поражения от "Янг Бойз" в Лиге чемпионов руководство киевского "Динамо" может разорвать отношения с некоторыми из своих звездных игроков, среди них может оказаться и Андрей Ярмоленко.

Об этом передают европейские СМИ со ссылкой на турецкий спортивный таблоид Fotospor.

Издание отмечает, что на следующей неделе в Киев прибудут представители "Фенербахче", чтобы предложить вариант с арендой игрока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу возглавил сборную Турции

О полноценном трансфере атакующего полузащитника сборной Украины речь не идет. "Канарейки" планируют взять футболиста в аренду с последующим правом обязательного выкупа. При этом сумма сделки не называется.

Напомним, "Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков на Суперкубке.