Украинский футболист может перейти в экс-клуб Марадоны

Итальянский футбольный клуб "Наполи" хочет выкупить контракт полузащитника сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Об этом сообщают европейские спортивные СМИ со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли хочет договориться о праве выкупа 20-летнего украинца за 5-6 миллионов евро.
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При этом Зинченко якобы пообещал "Наполи", что будет отклонять предложения других клубов ради перехода в Италию.
Отметим, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона играл в "Наполи" с 1984 по 1991 годы.
Напомним, Ярмоленко может перейти в "Фенербахче".