"Шахтер" не будет играть на "Олимпийском"

Киевская арена не принадлежит ни одному клубу, отмечают в клубе

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отрицает сообщения о том, что в следующем сезоне клуб будет проводить домашние поединки на киевском НСК "Олимпийский".

На своей странице в Facebook он отметил, что это ложная информация и поэтому не соответствует действительности. По его словам, донецкий коллектив продолжит принимать соперников на харьковском стадионе "Металлист".

При этом, Палкин напомнил, что киевская арена находится в государственной собственности, построена за деньги украинских налогоплательщиков под государственные гарантии, и не принадлежит ни одному клубу.

Напомним, на киевском стадионе "Динамо" появилась эмблема "Шахтера".