Самый титулованный велогонщик современности уходит из спорта

Легендарный испанец Альберто Контадор объявил о завершении карьеры.
"Я приму участие в "Вуэльте", это будет моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика", - заявил 34-летний спортсмен в своем инстаграме.
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Отметим, Контадор начал профессиональную карьеру в 2003 году. Является самым титулованным гонщиком современности. В составе различных команд он одержал около 70 профессиональных побед, включая победы в общем зачете всех гранд-туров: "Джиро д'Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта".
Напомним, веломногодневка "Вуэльта" пройдет с 19 августа по 10 сентября.