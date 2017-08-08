НСК "Олимпийский" не сможет принять матч "Динамо" - "Зирка"

Матч 5-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Зиркой" из Кропивницкого, проведение которого запланировано на "Олимпийском" на ближайшую пятницу, 11 августа, может состояться на другом стадионе.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Причиной вероятного переноса являются финансовые проблемы "Олимпийского", которые, судя по всему, вышли на новый уровень.

Так, на прошлой неделе спорткомплекс из-за огромных долгов был полностью отключен от электроснабжения на двое суток.

В результате, по состоянию на текущий момент нет никаких гарантий, что "Олимпийский" сможет взять на себя проведение предстоящего матча.

Учитывая это обстоятельство, а также то, что, согласно вердикту КДК ФФУ, поединок "Динамо" — "Зирка" должен пройти при пустых трибунах, высока вероятность, что в итоге данная встреча будет проведена на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.