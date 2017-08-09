В Украине создадут Восточный и Западный центры олимпийской подготовки по легкой атлетике

Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании государственных учреждений "Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" и "Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике".
Соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабмина без обсуждения, передает пресс-служба правительства.
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Документом вносятся изменения в некоторые постановления правительства.