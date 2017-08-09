К Неймару в "ПСЖ" может присоединиться Мбаппе

Футболист "Монако" Килиан Мбаппе, интерес к которому не скрывает мадридский "Реал", дал согласие "ПСЖ" на свой переход стоимостью в 155 миллионов евро.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Telefoot.
По информации медиа, 18-летний форвард верит в проект парижского клуба, а также желает прогрессировать в одной команде рядом с Неймаром, которым он якобы восхищается в течение нескольких лет.
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Отмечается, что "Пари Сен-Жермен" уже готовится сделать "Монако" первое предложение по нападающему в размере 155 миллионов евро без учета бонусов.
Напомним, НСК "Олимпийский" не сможет принять матч "Динамо" - "Зирка".