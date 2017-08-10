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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Украинка Инесса Кравец 22 года назад установила величайший мировой рекорд

Видео Украинка Инесса Кравец 22 года назад установила величайший мировой рекорд

<span class="label red">Видео</span> Украинка Инесса Кравец 22 года назад установила величайший мировой рекорд

Он до сих пор не побит

10.08.17 23
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10 августа 1995 года украинская спортсменка Инесса Кравец установила мировой рекорд по прыжкам в длину на чемпионате мира в Швеции, покорив просто космическую дистанцию в 15,5 метров.

По сей день никто не может превзойти ее рекорд.

Напомним, самый титулованный велогонщик современности уходит из спорта.

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