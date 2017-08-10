Ломаченко предложил услуги спарринг-партнера Макгрегору

Украинский чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Василий Ломаченко обратился к бойцу MMA Конору Макгрегору в соцсети Twitter, сообщает Depo.Сектор.
Ломаченко, который после защиты своего титула в бою против колумбийца Марриагы имеет немного свободного времени, предложил ирландцу Макгрегору услуги спарринг-партнера перед боем против непобедимого американца Флойда Мейвезера.
"Конор, тебе нужен еще один спарринг-партнер, чтобы протестировать свои умения?", - написал Ломаченко.
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Напомним, от Макгрегора недавно ушел предыдущий спарринг-партнер Пол Малиньяджи, обвинив команду Конора в отсутствии профессиональной этики.