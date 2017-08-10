Экс-звезда "Барселоны" находится под колпаком мексиканской мафии, - СМИ

Американский Минфин включил экс-защитника "Барселоны" Рафаэля Маркеса, ныне выступающего в мексиканском "Атласе", в спецсписок субъектов, которые обвиняются в оказании поддержки или находятся под контролем мексиканского наркобарона Рауля Флореса Эрнандеса.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на New York Times.

В список также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также еще 21 человек и 42 мексиканские компании. Также отмечается, что активы всех субъектов были заморожены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель главы наркокартеля привела к массовым беспорядкам в Мехико

"В СМИ сообщили, что я причастен к расследованию, которое проводит министерство финансов США, по поводу связей с преступной организацией. Я категорически отрицаю любые связи с этой организацией. Я понимаю всю ответственность и сейчас же приступаю к опровержению фактов со своими адвокатами", - заявил Маркес.

Напомним, сухогруз с украинской командой перевозил 18 тонн гашиша.